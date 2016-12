Swiss Post übernimmt irischen Loyalty-Marketing-Spezialisten

09.01.2012 | Online-Marketing

Fmc Insights gehört nun zu Swiss Post Solutions. Das irische Unternehmen tritt unter dem Namen 20-20 Insights auf und ist Spezialist im Bereich IT-basierte Kundenbindungsprogramme.

Swiss Post Solutions (SPS) hat bereits in der Vergangenheit diverse Projekte mit 20-20 durchgeführt und kann nun zusätzliche Dienstleistungen zur Kundenbindung wie Bonusprogramme, Kundenkarten und Coupons direkt anbieten. Der irische Loyalty-Marketing-Spezialist mit Sitz in Dublin hat sich mit Kunden im Einzelhandel sowie im Konsumgütermarkt in Irland und England einen Namen gemacht und wird nun komplett in die Division SPS Global Services integriert. (sas)