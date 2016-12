Swiss Online Marketing zieht um und expandiert

30.11.2011 | Online-Marketing

Die Swiss Online Marketing zieht 2012 in die Messe Zürich um und verdreifacht dort seine Ausstellungsfläche.

Die neuen Hallen der Messe Zürich werden auch dazu genutzt, das Themenspektrum des Messe-Events, das am 14. und 15. März stattfindet, zu vergrößern. So wird der Bereich E-Commerce, der bislang schweizweit über keine eigene Veranstaltung verfügt, in die Messe integriert. Als Key Note Speaker stehen bereits Christian Erhard, Leiter Online Partnership Magament bei Ebay International Marketing in Zürich und Pedro Simko, Client Director Europa bei Saatchi & Saatchi Schweiz, fest. Zum ersten Mal in der Messe-Geschichte sind Google Schweiz, United Internet, Tamedia, Publimedia und die Neue Zürcher Zeitung als Aussteller dabei. Ausführliche Informationen finden Sie auf der Veranstaltungs-Website. (sas)