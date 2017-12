Social Media Marketing hat vor allem drei Ziele: Aufmerksamkeit, Engagement und Interaktion. Inzwischen machen fast alle Unternehmen mit. Manchen fehlt noch der richtige strategische Ansatz. acquisa zeigt, was alles geht.

Social Media Marketing ist schon lange kein Trend mehr, kein Hype und auch kein Neuland. Vielmehr ist es fester Bestandteil im Marketing-Mix vieler Unternehmen. Doch es zeigt sich - nicht nur in Studien - , dass kaum jemand mit der Geschwindigkeit mithalten kann, mit der sich dieser Bereich entwickelt. Felix Beilharz, einer der führenden Experten für Online- und Social-Media-Marketing, analysiert in seinem achtseitigen Aufmacher die Möglichkeiten des Social Web und zeigt, welche Content Formate ankommen.

"Die sozialen Medien sind ein Segen für Unternehmen", sagt unterdessen Christoph Werner, Geschäftsführer Marketing und Beschaffung der Drogeriekette dm, im Interview mit acquisa. Endlich könne man direkt und auf Augenhöhe mit Kunden kommunizieren.

"Was in Social Media geschieht, ist eine Fortführung des Dialogs aus der Filiale in der Welt außerhalb der Filiale" - Christoph Werner, Marketingchef von dm