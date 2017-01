05.07.2012 | Social TV

"Berlin - Tag & Nacht" hat die meisten Fans.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Deutsche Fernsehsendungen und -sender können sich über 18 Millionen Likes bei Facebook freuen, so der Social-TV-Monitor von Goldmedia. Ab sofort zeigt dieser jede Woche, was die Social-TV-Nutzer interessiert. Und das sind vor allem Casting-Shows und Daily Soaps.

Die beliebteste Sendung im Social TV ist momentan das RTL 2-Format „Berlin – Tag & Nacht“. Die Sendung zählt insgesamt 1,9 Millionen Fans und konnte allein in der vergangenen Woche 27.000 neue Fans gewinnen. RTL 2 ist auch allgemein der Sender mit der höchsten Fanaktivität. Insgesamt haben 42 Prozent der von Goldmedia untersuchten Sender bereits eine offizielle Facebook-Seite, für 24 Prozent gibt es eine inoffizielle Seite, die von Fans betrieben wird, und 34 Prozent sind noch nicht auf Facebook aktiv.

Auf Platz zwei der beliebtesten Social-Sendungen liegt die „Sportschau“ (ARD), gefolgt von „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ (RTL) und „Galileo“ (ProSieben). Wohl aufgrund der EM schaffte es „SAT.1 ran” zum ersten Mal unter die Top Ten. Allgemein ziehen Casting-Shows im Social Web die meisten Fans an, gefolgt von Daily Soaps, Unterhaltungsshows und Doku-Soaps. Kochshows sowie Familien- und Kindersendungen sind im Social TV hingegen am wenigsten beliebt. Am aktivsten sind die Fans der Doku-Soaps und Castings-Shows, gemessen an den geringen Fanzahlen der Newssendungen, erzielen jedoch auch diese hohe Aktivitätswerte.