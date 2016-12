Social-Media-Seminar des Fraunhofer Instituts

09.03.2012 | Online-Marketing

Das Fraunhofer Institut lädt zum Seminartag »Social Media Management, Monitoring und regionales Internetmarketing in der Praxis« am 9. Mai 2012 in Stuttgart ein. Thema ist unter anderen Social-Media-Monitoring mit freien und kostenpflichtigen Lösungen.

Das Seminar richtet sich an Geschäftsführer sowie Verantwortliche aus Unternehmenskommunikation, Marketing, Vertrieb und Service. Ein Mix aus theoretischen Inhalten, Methoden und praktischen Erfahrungen soll den Teilnehmern helfen, Social Media in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 395 Euro. Weitere Informationen gibt es hier. (tb)