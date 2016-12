11.01.2012 | Online-Marketing

Die Social Media Praxistage am 14. und 15. März 2012 in Frankfurt informieren Mitarbeiter aus Marketing und PR über Kampagnen, die richtige Kundenansprache, mobiles Internet und Web-Monitoring.

Die Teilnehmer können an fünf aus zehn Workshops teilnehmen. Diese befassen sich beispielsweise mit den Themen „Kampagnen im Social Web“, „Mobile Marketing“ sowie „Einsatz von Facebook und Google + in der Kommunikation“. Weitere Workshops informieren über die Basics der Suchmaschinenoptimierung, Einsatz und Analyse von Social-Media-Monitoring, Einsatzmöglichkeiten von Bewegtbildern und die Notwendigkeit von Social-Media-Guidelines. Ausführliche Informationen liefert die Website des Veranstalters School for Communication and Management. (sas)