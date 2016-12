Social Media im Personalmarketing: Handlungsempfehlungen

10.11.2011 | Online-Marketing

Rund 40 Prozent der Teilnehmer an der "Studie zur Wirkung von Social Media im Personalmarketing 2011" wünschen sich mehr Aktivitäten der Unternehmen im Internet. Noch gibt es viel zu verbessern, Handlungsempfehlungen können schon heute ausgeprochen werden.

Um als Unternehmen Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist Social Media als Personalmarketing-Kanal bereits heute erfolgversprechend. So bieten etwa Unternehmensseiten (Pages) wie auf Facebook große Gestaltungsmöglichkeiten für Firmen. Für knapp 70 Prozent der Kandidaten lässt das „Fan-Sein“ auf der Facebook-Seite zwar keine Aussage darüber zu, ob das Unternehmen als Arbeitgeber interessant ist, aber es ist ihnen zumindest erst einmal bekannt.

Dank Social Media haben es auch einige mittelständische Unternehmen mittlerweile geschafft, in den Arbeitgeber-Rankings genannt zu werden. Beispiele sind Krones und Stihl. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren neben einer professionellen Karriere-Webseite und diversen Personalmarketing-Aktivitäten deren offene und dialogorientierte Kommunikation.

Erfolgsfaktor Authenzität

Dabei liegt vor allem in der besseren Vermarktung der Social Media Aktivitäten großes Verbesserungspotenzial: Professionalität wird von den Kandidaten zwingend vorausgesetzt. Dazu gehört die regelmäßige Bespielung der Kanäle. Ist das nicht sichergestellt, hat es negativen Effekt auf die Arbeitgebermarke. Auch müssten die Inhalte mehr auf die Interessen der Kandidaten abgestimmt werden: Hier waren vor allem Erfahrungsberichte von Mitarbeitern gewünscht, was von Unternehmen noch verhältnismäßig wenig kommuniziert wird.

Authentizität ist einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Internet. Was genau bedeutet das? Die Embrander-Studie hat darauf eine Antwort: So gilt es als wenig authentisch, wenn Führungskräfte und PR-Abteilungen zu Wort kommen. Eine Kommunikation ist authentisch, wenn sie über Mitarbeiter erfolgt. Dadurch erhalten Interessierte ungeschönte und ungefilterte Informationen. Dafür ist eine mitarbeitergetriebene Kommunikation und Vertrauen in die Mitarbeiter Voraussetzung.

Vorgehensweise im Überblick