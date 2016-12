Social Media: Fast jeder unter 30-Jährige ist Community-Mitglied

31.08.2011 | Online-Marketing

Die Mitgliedschaft in sozialen Netzwerken ist mittlerweile Standard unter Internetnutzern. Eine Bitkom-Studie zu sozialen Netzwerken zeigt, dass 76 Prozent aller Internetnutzer Mitglied in mindestens einer Online-Community sind, bei den unter 30-Jährigen sind es gar 96 Prozent.

Durchschnittlich sind die Mitglieder in 2,4 Communitys angemeldet. Sie unterhalten dort im Schnitt insgesamt 133 Kontakte. Jüngere Nutzer sind dabei kontaktfreudiger: Fast jeder Dritte unter 30 Jahren hat über 200 Personen auf seiner Kontaktliste, Nutzer ab 50 hingegen begnügen sich größtenteils mit weniger als 30 Freunden. Die Nutzungsdauer variiert sehr stark. Elf Prozent der Community-Mitglieder ordnet Bitkom als Heavy User ein – sie verbringen täglich mehr als zwei Stunden in den Netzwerken. Besonders die Frauen sind aktiv: Mit 80 zu 74 Prozent liegen sie in der Community-Nutzung deutlich vor den Männern. Bitkom-Präsident Prof. Dieter Kempf sieht in den jungen Frauen bereits die Vorreiter in der digitalen Welt.

Im Auftrag des Bitkom befragte das Meinungsforschungsinstitut Forsa deutschlandweit 1.001 deutschsprachige Internetnutzer ab 14 Jahren. Die Umfrage ist repräsentativ.

Die komplette Studie können Sie hier herunterladen.