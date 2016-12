Fast die Hälfte (47 Prozent) aller Unternehmen in Deutschland setzt soziale Medien ein. Weitere 15 Prozent haben bereits konkrete Pläne, damit in Kürze zu beginnen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Hightech-Verbands Bitkom hervor, an der 723 Unternehmen teilgenommen haben.Weiter