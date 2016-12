„Social Media Day“ in Hamburg

29.02.2012 | Online-Marketing

An der Hamburg Media School (HMS) findet am 22. März der „Social Media Day“ statt. Referenten aus der Praxis informieren an dem Seminartag über die neusten Trends für Unternehmen und User.

Das Programm des Seminars beinhaltet unter anderem eine Übersicht über die wichtigsten Social-Media-Kanäle, das Management von Facebook Ads, einige Best und Worst Cases, Social Media Monitoring und Web Analytics sowie den Erfahrungsbericht eines Social-Media-Unternehmers. Das Seminar kostet 499 Euro, vergünstigte Preise gibt es für kleine Unternehmen, Mitglieder des Fördervereins der HMS, Studenten und Berufsanfänger. Weiterführende Informationen finden Sie hier. (tb)