18.11.2011 | Online-Marketing

Am 5. und 6. Dezember 2011 findet die nächste Social Media Conference in Hamburg statt. Die zweitägige Veranstaltung will über die wichtigsten Fragestellungen informieren und einen Themen-Überblick liefern.

Die Teilnehmer erwarten Case Studies, Studien und Praxistipps, wobei das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet werden soll. Zu den Themen gehören Markenbildung und –führung, Monitoring der Social-Media-Aktivitäten, Unternehmenskommunikation und Social Media, Auswirkungen auf die Unternehmensorganisation sowie rechtliche Aspekte. Als Referenten sind Stephanie Weigand von Burger King, Nico Lumma von Scholz & Friends sowie Michael Buck von Dell dabei.

Die Veranstaltung richtet sich an Führungskräfte und Manager, deren Unternehmen verstärkt Soziale Medien nutzen oder eingeführte Maßnahmen optimieren möchten. (sas)