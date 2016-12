Siegfried Vögele Institut veranstaltet ersten Salon-Abend

23.02.2012 | Online-Marketing

Das Siegfried Vögele Institut und die Veranstaltungsagentur Nägler & Company veranstalten den ersten SVI Salon-Abend. Thema ist der Kundendialog im Multimedia-Zeitalter.

Einstieg in den Abend bildet ein Vortrag des Frankfurter Soziologen Prof. Dr. Tilman Allert über die Soziologie menschlicher Begegnungen im vernetzten Multimedia-Zeitalter. Die Veranstaltung findet am 19. März in der ehemaligen Villa Dr. Kohnstamm in Königstein/Taunus statt. Nähere Informationen finden Sie hier. (tb)