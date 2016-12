Seminar zum Thema „Social-Media-Guidelines“

30.03.2012 | Online-Marketing

Am 23. April findet in Hamburg ein Media-Workshop zum Thema „Social-Media-Guidelines“ statt. Referentin ist Carina Waldhoff, Beraterin bei der K12-Agentur für Kommunikation und Innovation in Düsseldorf.

Das Seminar richtet sich an alle, die im Bereich Pressearbeit, Public Relations, Öffentlichkeitsarbeit oder Online Relations tätig sind. Themenschwerpunkte sind die Entwicklung und Implementierung von Social-Media-Guidelines, Social-Media-Governance und die Entwicklung von Guidelines für bestimmte Einsatzszenarien wie Corporate Blogs, Facebook oder Twitter. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier. (tb)