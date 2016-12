Ranking: Apple-Kunden sind am loyalsten

13.04.2012 | Online-Marketing

Eine aktuelle Studie des amerikanischen Softwareunternehmens Clickfox kürt Apple zu der Marke mit den meisten loyalen Kunden. Bei der Markenloyalität knapp dahinter liegt Coca-Cola, gefolgt von Microsoft und Amazon.

Unternehmen, wie die genannten, profitieren von ihren loyalen Kunden: 78 Prozent erzählen anderen Menschen von der Marke oder den Produkten, 68 Prozent kaufen mehr und 54 Prozent kaufen keine Produkte von Konkurrenten. Die Loyalität der Kunden wird vor allem durch die Qualität bedingt, gefolgt vom Kundenservice und dem Preis. So gaben 33 Prozent an, einem Unternehmen eher dann treu zu bleiben, wenn es rund um die Uhr einen besonders guten Kundenservice bereitstellt. 20 Prozent schenken Unternehmen ihre Loyalität, die sie für Käufe und Weiterempfehlungen belohnen, und 13 Prozent bleiben einem Unternehmen dann treu, wenn sie exklusive und für sie relevante Angebote und Specials erhalten. 87 Prozent der treuen Kunden nehmen für ihre Marke sogar Nachteile wie einen höheren Preis oder eine längere Anfahrt in Kauf. (tb)