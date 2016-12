Praxisworkshops zu Facebook

09.02.2012 | Online-Marketing

Der Blog futurequiz.de setzt 2012 seine Workshop-Reihe zu Marketing und E-Commerce auf Facebook fort. Hauptthemen sind dabei der Open Graph sowie Facebook Commerce.

Der nächste Termin findet am 16. Februar in Hamburg statt, weitere Termine folgen in München, Stuttgart, Köln, Berlin und Frankfurt. Die genauen Termine sowie die Anmeldung finden Sie hier. (tb)