PR: Social Media weiter im Trend

25.01.2012 | Online-Marketing

Die PR-Budgets werden in diesem Jahr in den Bereichen Social Media, Video-PR und Internetauftritte stark steigen. Nach einer Studie von News aktuell und Faktenkontor will jedes zweite Unternehmen in seine Social Networking-Aktivitäten investieren.

Die befragten PR-Agenturen wissen sogar von 67 Prozent der Unternehmen, die ihre Social-Media-Aktivitäten ausbauen möchten. Auch die Zahl der Neueinsteiger ist beachtlich: Die Agenturen rechnen damit, dass 49 Prozent aller Unternehmen ohne Zugang zu sozialen Netzwerken in diesem Jahr erstmals in Social Media investieren werden. (tb)