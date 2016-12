Pinterest mit gewaltigem Wachstum

20.03.2012 | Online-Marketing

Deutsche Internet-Nutzer wurden mit Pinterest lange nicht so richtig warm. Nun kann das Foto-Netzwerk ein Besucher-Wachstum um 288 Prozent verbuchen.

Noch im vergangenen Mai verzeichnete Pinterest, wie Focus Online aktuell berichtet, in Deutschland lediglich 2000 Nutzer. Bis zum Januar war die Zahl auf 69.000 angewachsen. Seit dem vergangenen Monat scheint das Foto-Netzwerk in Deutschland Fuß gefasst zu haben und wird von 268.000 Personen genutzt – ein Wachstum um 288 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung ist auch in den Vereinigten Staaten zu beobachten, wo die Besucherzahl im Februar um 6 Millionen auf 17,8 Millionen gestiegen ist.

Für Ärger sorgen weiterhin die Urheberrechtsverletzungen, die Nutzer begehen, wenn sie Fotos posten, deren Rechte ungeklärt sind. In den Augen der Nutzer stellen wiederum die AGBs ein Problem dar, in denen Pinterest die Rechte an allen Fotos für sich beansprucht. (sas)