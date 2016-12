Neuromarketingkongress: Customer Experience Management revisited

05.04.2012 | Online-Marketing

Warum kauft ein Mensch bei dem einen Unternehmen, beim anderen nicht? Was entscheidet über »Ja« oder »Nein«?. Antworten auf diese Fragen sucht der diesjährige Neuromarketingkongress, den die Haufe Gruppe und die Gruppe Nymphenburg am 26. April in München veranstalten.

Im Mittelpunkt steht dieses Jahr das Customer Experience Management. Den Auftaktvortrag hält Prof. Dr. Gerd Gigerenzer. Der Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung spricht über »Bauchentscheidungen – der Abschied vom Homo oeconomicus«. Weitere Redner sind Prof. Wolfgang Henseler, der über Website Experience spricht, und Prof. Ap Dijksterhuis, Sozialpsychologe aus Nijmegen. Neben theoretischen Grundlagen werden Cases aus der Praxis vorgestellt. Nähere Informationen finden Sie hier. (sas)