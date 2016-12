mx29 informiert über Trends im Messewesen

22.11.2011 | Online-Marketing

Am 30. November und 1. Dezember 2011 findet in Düsseldorf die mx29 statt. Die Fachtagung für Messe-Profis bietet in diesem Jahr ein Programm aus Key Notes, aktuellen Branchenthemen und vertiefenden Dialogreihen, um über Trends im Messewesen zu informieren.

Die Key Notes halten Prof. Dr. Holger Rust von der Universität Hannover über das Thema „Die dritte Kultur im Marketing“, Dr. Stefan Frädrich über „Motivation, die wirkt“, Dr. Hans Georg Häusel von der Gruppe Nymphenburg über „Emotional Boosting“ und Enzo Vincenzo Prisco von der Vwa über „Die Kraft der Marke“.

Neben den Key Notes bietet die Fachtagung den Teilnehmern Informationen im Rahmen von Fachdialogen rund um „Emotion“, „Effizienz“ und „Chancen“. Praxisreferenten und Trainer geben Tipps aus der Praxis, darunter Vertreter von Microsoft, Canon und Cisco. In den Beiträgen geht es um „erfolgreiche Gesprächsführung“, „Präsentationstechnologien der Zukunft“ oder „Effizientes Leadmanagement“. Zwei Vorträge befassen sich außerdem mit dem Trendthema Social Media: Monika Friedrich von Microsoft erklärt die Möglichkeiten, ein Live-Event mit Social Media zu verknüpfen und der Beitrag von Peter Cramer, Geschäftsführer der Agentur Panem et Circenses – Brot und Spiele beleuchtet Social-Media-Strategien für die Messe 2.0. Ausführliche Informationen über das Tagungsprogramm und die Referenten finden Sie auf der Veranstaltungs-Website. (sas)