Noch sind Smartphones bei Männern beliebter als bei Frauen. Bild: MEV-Verlag, Germany

Smartphones gehören heute fast zur Grundausstattung, 42 Millionen Menschen in Deutschland haben ein internetfähiges Handy. 19 Prozent der Bundesbürger gehen damit mobil ins Internet. Diese Zahlen nennt der BVDW.

Laut Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) besitzen 31 Millionen Deutsche ein Smartphone. Im Kommen sind demnach auch Tablet-PCs, immerhin zwölf Prozent oder 8,2 Millionen Deutsche haben bereits ein Tablet.

Noch sind Smartphones vorwiegend bei Männern beliebt. Insgesamt liegen die 16- bis 24-Jährigen bei der Nutzung vorn, gefolgt von den 35- bis 44-Jährigen. Dabei geben bereits 13,7 Millionen Deutsche (19 Prozent der Bundesbürger) an, mindestens jede Woche mit dem internetfähigen Handy mobil ins Internet zu gehen. Damit hat sich die wöchentliche Internetnutzung über das Mobiltelefon innerhalb der letzten zwei Jahre um 117 Prozent erhöht und mehr als verdoppelt. Mobile Web-Nutzung übers Mobiltelefon ist vor allem bei Männern und Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren angesagt.

Tablets im Kommen

Mehr als jeder zehnte Deutsche und damit 8,2 Millionen Bundesbürger gehen über ein Tablet ins mobile Internet. Auch hier liegen die 16- bis 24-Jährigen und die 35- bis 44-Jährigen vorne. Männer und Frauen nutzen Tablets geleichermaßen. Mit dem Tablet-PC surfen die deutschen im Schnitt acht Stunden in der Woche im mobilen Internet.

Die Besitzer von Tablets nutzen stärker als andere den sogenannten Second Screen, das heißt sie surfen mit dem Tablet, während sie beispielsweise fernsehen. Insgesamt sind nur zehn Prozent der Deutschen mobil im Web, wenn sie andere Medien nutzen, bei Tablet-Nutzern liegt die Quotebei über 50 Prozent.

Mobile-Wachstum braucht relevante Inhalte „Mobile zählt in Deutschland ohne Zweifel zu den relevanten Medienkanälen. Für das gesamte Wachstum von Mobile wird die Schaffung von weiteren Nutzungsanreizen immer wichtiger. Sowohl qualitativ hochwertige Inhalte als auch einfache und günstige mobile Datentarife helfen, dass die Menschen das Mobile Internet noch stärker nutzen werden. Durch die steigende Akzeptanz in der Bevölkerung wird das Medium Mobile auch als Werbekanal weiter eine steigende Bedeutung erfahren und somit eine nachhaltige Wirkung auf die Wertschöpfungskette entfalten“, sagt Oliver von Wersch (G+J Electronic Media Sales), Leiter der Unit Mobile Advertising (MAC) der Fachgruppe Mobile im BVDW.

Fotos und Videos gelten als beliebteste Nutzungsszenarien Mehr als 83 Prozent der Besitzer internetfähiger Mobiltelefone geben an, Fotos zu machen und Videos aufzuzeichnen. Bei Besitzern von Smartphones liegt dieses Nutzungsszenario mit 87 Prozent an der Spitze. Zwei von drei der Besitzer internetfähiger Mobiltelefone (66 Prozent) senden diese Daten an andere Kontakte oder teilen die Bilder und Videos über das Mobile Internet. Noch intensiver werden Smartphones dazu genutzt (73 Prozent). Damit gelten Fotos und Videos als die beliebtesten Nutzungsszenarien der Deutschen im Mobile Internet. Zugleich nutzen Besitzer von Smartphones die verschiedenen Anwendungen und Nutzungsszenarien deutlich stärker als Besitzer internetfähiger Mobiltelefone.

E-Mails zu senden oder zu empfangen spielt demnach für sechs von zehn Besitzern eines internetfähigen Mobiltelefons (63 Prozent) und für drei Viertel der Smartphone-Besitzer (74 Prozent) eine Rolle. Zu den weiteren beliebten Nutzungsszenarien der Bundesbürger zählen Musik zu hören (56 Prozent internetfähige Mobiltelefone und 66 Prozent bei Smartphones) oder herunterzuladen, der Austausch mit Freunden und Kontakten über private Social Networks (47 Prozent und 61 Prozent), Spiele zu spielen (45 Prozent und 56 Prozent) oder die Suche nach Informationen über das Mobile Internet (42 Prozent und 55 Prozent).