Microstrategy mit kostenlosem BI-Service im SaaS-Vertrieb

28.10.2011 | Online-Marketing

Microstrategy bietet nun einen kostenlosen SaaS-basierten Business-Intelligence-Service an. „Cloud Personal“ soll herkömmliche BI-Anwendungen auf Abteilungsebene ersetzen.

Jeder könne mithilfe dieser neuen Lösung Daten in die Microstrategy-Cloud hochladen, mit wenigen Klicks visualisieren und mit Kollegen oder Freunden teilen, so das Unternehmen. "Cloud Personal" vereint die Lösungen Microstrategy Cloud, Visual Insight und Mobile. Der Service will Einblicke liefern, die bislang geschulten Analysten mit speziellen Werkzeugen vorbehalten waren. Nutzern wird es beispielsweise ermöglicht, ihre Dashbords über das Web oder auf einem I-Pad anzuzeigen und sie mit anderen gemeinsam zu nutzen. Damit sind sie zur Beantwortung geschäftlicher Fragen nicht mehr auf IT-Abteilungen angewiesen und müssen keine zusätzliche Software kaufen. Die Benutzer können ihre Dashboards per Mail austauschen und sie über Facebook, Twitter, Blogs und anderen Plattformen zugänglich machen. (sas)