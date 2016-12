23.04.2012 | Messe

Für regen Zuspruch sorgen die Diskussionsrunden auf der Dmexco.

Bild: dmexco, Köln

Die Dmxeco in Köln, Leitmesse für digitales Marketing, wird in diesem Jahr über 50.000 Quadratmeter belegen und damit rund 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Bislang haben sich 420 Unternehmen der Online-Branche angemeldet, wie der Veranstalter meldet.

Auch die Internationalisierung der Messe geht voran: Mit Roger Baur von Net-Profit hat die Dmexco ab sofort in der Schweiz einen Länder-Repräsentanten und ist damit in den Märkten Großbritannien, BeNeLux, Schweiz und Österreich vertreten. Für die Schweizer Digitalwirtschaft bieten die Veranstalter erstmals die „Swiss Lounge" als Gemeinschaftsstand für interessierte Unternehmen an. Die Dmxeco findet am 12. und 13. September in Köln statt. (ms)