Mehrheit der Internetnutzer akzeptiert Werbefinanzierung

17.05.2012 | Medienwirtschaft

Daumen nach unten für die meisten kostenpflichtigen Angebote.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Mehrheit der Internetnutzer ist bereit, Werbung zu akzeptieren, um Online-Angebote günstiger oder kostenlos nutzen zu können. 64 Prozent der deutschen Internetnutzer bevorzugen Werbeeinblendungen, wenn sie dadurch ihren Geldbeutel schonen können.

28 Prozent möchten lieber keine Werbung sehen und erklären sich bereit, dafür einen höheren Preis zu zahlen. Weitere 8 Prozent machten keine Angaben. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung im Auftrag des Branchenverbands Bitkom hervor. "Viele Internetnutzer sind offen für Werbung, weil sie ein niedriges Preisniveau bei Online-Diensten ermöglicht", sagt Bitkom-Präsident Kempf. "Aber auch für werbefreie Bezahlangebote gibt es inzwischen ein recht hohes Potenzial."

Je älter die Internetnutzer, desto offener sind sie für werbefreie Bezahlangebote. Die Präferenz dafür ist in der Altersgruppe 50 plus mit 37 Prozent am größten, unter den 14- bis 29-Jährigen mit 14 Prozent am niedrigsten. Werbefinanzierte Services werden von 83 Prozent der jungen Nutzer bevorzugt, aber nur von 49 Prozent der Onliner ab 50 Jahren.

Befragt wurden mehr als 1.000 Personen ab 14 Jahren. Durchgeführt wurde die Erhebung vom Meinungsforschungsinstitut Aris. (ms)