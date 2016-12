Mehr Einreichungen beim Schweizer Dialogmarketing-Preis

23.02.2012 | Online-Marketing

Am 22. Juni wird in Zürich der Schweizer Dialogmarketing-Preis 2012 (SDV Award) verliehen. In diesem Jahr wurden 25 Prozent mehr Arbeiten eingereicht als im Vorjahr.

Die meisten Einreichungen gab es in der Kategorie «Digitale Dialogmaßnahmen». Die Arbeiten werden vom 1. bis 5. März im Papiersaal Sihlcity in Zürich in einer öffentlichen Ausstellung präsentiert. Wer den Publikumspreis erhält, entscheiden die Besucher der Ausstellung, die anderen Preisträger kürt eine 20-köpfige Jury. Weitere Informationen finden Sie hier. (tb)