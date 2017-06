Die Online-Werbung in Deutschland legt weiter zu. Insgesamt 6,23 Milliarden Euro werden in diesem Jahr in Werbung im Internet investiert, teilte der Branchenverband BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft). Damit wächst der Markt wie erwartet im Vergleich zum Vorjahr um 16 Prozent.Weiter