Marketingmesse Komma abgesagt

08.12.2011 | Online-Marketing

Die Messe Komma, die Ende Januar in München stattfinden sollte, wurde vom Veranstalter abgesagt.

Die Zahl der bislang angemeldeten Aussteller reiche nicht für eine erfolgreiche Durchführung der Messe für Marketing und Kommunikation. Im Jahr 2013 will man mit einem neuen Messekonzept an den Start gehen. Die parallel stattfindende Werbemittelmesse München ist dagegen ausgebucht und geht, wie geplant, am 25. und 26. Januar über die Bühne. (ms)