09.08.2012 | Marketing-Ranking

Die Lufthansa belegt Platz eins im Online-Marketing-Ranking.

Bild: Haufe Online Redaktion

Die Deutsche Lufthansa hat von den größten deutschen Fluggesellschaften das erfolgreichste Online-Marketing, vor allem in den Bereichen Social Media und Suchmaschinenmarketing (SEA). Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Studie der Augsburger Marketingagentur Explido.

Vor allem in den Disziplinen Social Media und Suchmaschinenmarketing zeigen die Fluggesellschaften laut Studie eine stärkere Präsenz als noch vor zwei Jahren. Im Jahr 2010 betrieb Germanwings noch keinerlei Suchmaschinenmarketing, in diesem Jahr erzielt das Unternehmen durch sein SEA-Engagement den zweiten Platz im Gesamtranking. Die Lufthansa führt das Ranking vor Unternehmen wie Germanwings, Tuifly, Condor und Airberlin an, lediglich im Bereich Affiliate Marketing unternimmt das Unternehmen keinerlei Anstrengungen. Im Bereich Social Media konnten alle Fluggesellschaften im Vergleich zum Jahr 2010 ihre Follower- und Fanzahlen deutlich steigern. Lufthansa erhöhte die Zahl ihrer Follower bei Twitter von 36.000 im Jahr 2010 auf 92.000 und ihre Fans von 135.000 auf 975.000. Tuifly liegt mit 27.000 Followern bei Twitter auf Platz zwei, bei Facebook kann jedoch Germanwings die meisten Fans (124.000) nach der Lufthansa verzeichnen.