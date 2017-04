IT-Spezialisten und Marketing-Manager mit besten Zukunftsaussichten

07.04.2017 | Studie

IT-Spezialisten können sich über sonnige Zukunftaussichten freuen. Marketing-Manager auch.

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Dass IT-Spezialisten alle Karrieretüren offen stehen, ist angesichts der Digitalisierung keine Überraschung. Doch auch Marketing und Kommunikation bleiben sehr gefragte Arbeitsfelder.

Das Business-Netzwerk Linkedin hat auf Basis eigener Daten die zukunftsträchtigsten beziehungsweise erfolgversprechendsten Jobs in Deutschland ermittelt.

Die Jobs mit den besten Zukunftsaussichten

An der Spitze rangiert der IT-Spezialist, gefolgt vom Marketing- und Kommunikations-Manager. Ebenfalls in den Top 3 findet sich der HR Manager. Projektmanager und Business Development Manager gehören darüber hinaus zu den Top 5.

In die Auswertung eingeflossen sind die tatsächlichen Aufstiege in den Unternehmen, die Anzahl der neu ausgeschriebenen Stellen in der jeweiligen Funktion (und wie stark diese Zahl gestiegen ist) sowie die Anzahl der Regionen, in denen derzeit nach Fachkräften in diesen Bereichen gesucht wird.

