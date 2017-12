Volkswagen konnte im Jahr 2012 keinen großen viralen Hit landen. Bild: Volkswagen

Unruly hat ein Ranking der Marken erstellt, deren Videos im Jahr 2012 am häufigsten im Social Web verbreitet wurden. Eine Reihe von Unternehmen finden sich zum ersten Mal in den Top Ten. Den ersten Platz belegt mit Google jedoch eine der größten Marken in der Online-Welt.

Der Internetkonzern hat um fast 200 Prozent zugelegt und konnte so insgesamt sechs Plätze gut machen. Auf Platz zwei folgt Nike, ebenfalls mit einem deutlichen Plus. Rang drei belegt der erste Newcomer: Turner Benelux. Abwärts ging es für den Viertplatzierten DC Shoes. Red Bull rangiert trotz stabiler Sharingzahlen weiterhin auf Position fünf. Ebenfalls neu in den Top Ten ist Coca-Cola (mit einem Plus von fast 500 Prozent). Auch die Ränge sieben bis neun sicherten sich Neueinsteiger: Abercrombie & Fitch, Samsung sowie Procter & Gamble. Der große Gewinner des Vorjahres - Volkswagen - wurde auf Platz zehn durchgereicht, obwohl das Minus gar nicht so dramatisch ausfällt.