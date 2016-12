Lead-Generierung: Aus Planet49 wird E-Gentic

02.02.2012 | Online-Marketing

Planet49 heißt seit dem 24. Januar E-Gentic. Der Anbieter für Lead-Generierung im Internet zählt zu den größten Werbungtreibenden der Online-Welt.

Das Unternehmen in Sulzbach bei Frankfurt generierte 2011 für über 1000 Unternehmen weltweit rund 2,5 Millionen Konsumenten-Daten. In diesem Jahr plant E-Gentic sein B2B-Geschäft in Singapur, den USA und Brasilien auszubauen. Mehr Informationen finden Sie hier. (tb)