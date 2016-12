06.06.2012 | Kreation

Auch in der Debate Hall der Dmexco soll es um die digitale Kreation gehen.

Bild: dmexco, Köln

Der Kreativkongress Ubercloud, im vergangenen Jahr noch separat von der Dmexco, wird in diesem Jahr in die Messe integriert. Unter dem Motto „The Visible Mass Of Digital Creativity“ bringt der ADC New York als offizieller Partner sein Know-how ins Konferenzprogramm ein.

Ubercloud-Themen sollen in der Congress Hall, der Debate Hall und in den Seminaren aufgegriffen werden, so der Veranstalter. Ein besonderer Fokus soll dabei wieder auf Praxisbeispielen liegen. Neben dem ADC New York ist auch der BVDW als Partner engagiert und hier vor allem die Fachgruppe Agenturen und das Foma. Auf der Dmexco findet auch die Preisverleihung und Präsentation der besten Einreichungen zum erstmals ausgetragenen Juniorenpreis "Challenge 2012" statt. Die Dmexco geht am 12. und 13. September in Köln über die Bühne. Weitere Informationen finden Sie hier.