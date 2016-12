Kostenlose Eintrittskarten für die Learntec 2012

17.01.2012 | Online-Marketing

Vom 31. Januar bis 2. Februar findet in der Messe Karlsruhe die 20. Learntec statt. acquisa-Leser können sich für die Messe kostenlose Eintrittskarten sichern.

Zu ihrem 20. jährigen Jubiläum hat die internationale Leitmesse und Kongress für professionelle Bildung, Lernen und IT nicht nur mit zahlreichen Neuerungen aufzuwarten, sie konnte auch viele internationale Keynote-Speaker für sich gewinnen. Schwerpunkte der diesjährigen Messe werden die Themen Mobile Learning, Trainer und Coaches, altersspezifisches Lernen, Nachhaltigkeit von Lernen und Serious Games sein. Unter dem Label "Games@Learntec" richtet die Bildungsmesse erstmals sogar eigene Formate ein: eine Gaming Area, in der Teilnehmer selbst Spiele ausprobieren, ein Anwenderforum mit Best Cases von Experten und Praktikern und den An-Kongress LevelUp!, bei dem Spieleentwickler und Designer über Trends und Gefahren in der Computerspiele-Szene diskutieren.

Als acquisa-Leser können Sie sich kostenlose Eintrittskarten sichern: Einfach im Ticketshop auf www.learntec.de unter Angabe des Ticket-Codes "LT12HAUFE" registrieren. Fertig! Tipp: Mit dem Code können mehrere Karten generiert werden.

Mehr Informationen zur Learntec können Sie im Top-Thema "Learntec 2012" unserer Kollegen von Haufe Personal lesen.

Zum Top-Thema