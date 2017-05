09.07.2012 | Konferenzprogramm

Gute Gespräche, gutes Business: Beim Online Ad Summit 2012, dem Pre-Event zur dmexco 2012, diskutieren internationale Referenten über Trends und Entwicklungen im Online-Werbemarkt.

Bild: Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V.

Die ersten Referenten für die Online Ad Summit 2012, die am 11. September in Köln stattfindet, stehen fest. Als einen Keynote-Speaker konnte der Veranstalter den US-amerikanischen Management-Wissenschaftler Dr. Ralph Kray von der Johns Hopkins Carey Business School in Baltimore gewinnen.

Für Anmeldungen bis zum 15. Juli 2012 gilt der Early-Bird-Tarif in Höhe von 199 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Alle weiteren Referenten werden im Laufe des Sommers auf der Konferenz-Website unter www.onlineadsummit.de vorgestellt.