Klaus Eck: Wie Social Media das Google-Ranking beeinflusst

21.10.2011 | Online-Marketing

Auch Tweets, Likes & Co. entscheiden über das Ranking von Webseiten in Suchmaschinen. Wie SEO im Falle von Social Media funktioniert und worauf es dabei ankommt, hat der PR-Blogger Klaus Eck im Gespräch mit acquisa erklärt.

Grundsätzlich orientiere sich Google an der journalistischen Qualität der einzelnen Beiträge, so Eck. Je häufiger ein Online-Artikel verlinkt und via Facebook, Google Plus und Twitter empfohlen werde, desto positiver wirke sich das direkt oder indirekt auf das Google-Ranking aus. Das vollständige Interview finden Sie hier. (ms)