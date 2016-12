K2-Tagung zum Thema Onlinekommunikation

03.04.2012 | Online-Marketing

Am 14. Juni findet in Düsseldorf die K2-Tagung Onlinekommunikation statt. Die Tagung stellt das Thema Social Media in den Vordergrund und veranschaulicht, wie eine stimmige Social-Media-Strategie aussieht.

Die Tagung richtet sich an Geschäftsführer sowie Fach- und Führungskräfte aus der Kommunikationsbranche. Referenten aus der Wirtschaft, wie Jens Appelt von der Deutschen Bahn, Michael Buck von Dell und Claudia Hilker von Hilker Consulting, werden darauf eingehen, wie man mit Kritik und Shitstorms im Social Web umgeht, welchen Nutzen Guidelines haben oder wie man Social Media im B2B-Bereich nutzt. Am 15. Juni finden zudem noch drei Workshops zum Thema Social Media statt. Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt, das Seminar kostet ohne Ermäßigung 690 Euro. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier. (tb)