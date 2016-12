Internationalisierung: Dmexco mit neuen Partnern im Ausland

28.02.2012 | Online-Marketing

Im Rahmen ihres internationalen Engagements erhält die Dmexco in Großbritannien, Benelux und Österreich Experten-Support von Eudec, Clickwisemedia und Werbeplanung.at.

In ihren Märkten fungieren Eudec, Clickwisemedia und Werbeplanung.at als lokale Ansprechpartner für Entscheider der Digitalwirtschaft, die sich für eine Messebeteiligung interessieren.

Werbeplanung.at unterstützt die Leitmesse für digitales Marketing bereits seit einem Jahr und den Dmexco-Satellite-Auftakt am 7. März 2012 in Wien. Die neuen Messe-Partner engagieren sich für die Satellites in London (20. März 2012) und Amsterdam (17. April 2012). Weitere Informationen gibt es hier. (ms)