Die Langeweile hat ein Ende: Deutsche Mittelständler investierten mehr in Informations- und Kommunikationstechnologien (ITK).

Deutsche Mittelständler investierten im vergangenen Jahr 2011 durchschnitt-lich 1.936 Euro pro PC-Arbeitsplatz in Informations- und Kommunikationstechnologien (ITK) und damit knapp zwei Prozent mehr als 2010. Zu diesem Ergebnis kommt der vierte Investitions-Atlas von Sage Software, den der Software-Anbieter in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunterneh-men Techconsult erstellt hat.

