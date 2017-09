Damit das Internet kein Irrgarten wird: Effiziente Webnutzung kann man lernen. Bild: Haufe Online Redaktion

Das Internet ist ein riesengroßer Kosmos, der Antworten auf (fast) alles bietet, wonach wir fragen und suchen. Das Internet ist aber auch ein Ort, in dem man sich verlieren kann – und so wertvolle Arbeits- und Lebenszeit vernichtet. Die Autorin Anitra Eggler zeigt in einem Webinar, wie Sie das Web bestmöglich für sich nutzen.

Social Media kosten Zeit. Wer sie erfolgreich nutzen will, muss das von Anfang an einplanen. Und auch sonst kann im Internet Arbeits- und Lebenszeit verschwendet werden. Denn die Möglichkeiten sind schier unendlich. Und wer nicht aufpasst, verwendet Zeit und Aufmerksamkeit auf Dinge, die er anders schneller erreichen kann.

Wie optimiere ich mein digitales Zeitmanagement? Wie kann ich aus dem Web noch mehr in kürzerer Zeit herausholen? Und wie steigere ich gleichzeitig meine Online-Reputation? Antworten auf diese und andere Fragen liefert das kostenfreie Webinar mit der "Digital-Therapeutin" Anitra Eggler, das unser Partner Citrix Online am 28. November gemeinsam mit acquisa durchführt.