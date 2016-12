Hermes wird Payback-Partner

15.11.2011 | Online-Marketing

Kunden, die ihre Pakete mit Hermes verschicken, können künftig Payback-Punkte sammeln. Diese können gegen Warengutscheine oder Sachprämien eingelöst werden.

Die Kooperation umfasst alle Paketklassen, wobei Kunden sich zuvor auf der Hermes-Website registrieren müssen. Je Euro-Cent, die ein Paket kostet, wird dann bei jedem Versand automatisch ein Payback-Punkt gutgeschrieben. Die Abgabe der Pakete kann in jedem Paket-Shop – in Kiosken, Bäckereien oder Tankstellen – erfolgen. Die beiden Unternehmen wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten und planen weitere gemeinsame Aktionen. (sas)