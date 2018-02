Was bringt Googles neuer Adblocker? Bild: Michael Bamberger

Google hat offiziell seinen Kampf gegen unerwünschte Werbung aufgenommen. Nun gibt es in Google Chrome einen automatischen Adblocker. Aber welche Ads werden geblockt und welche Auswirkungen hat das tatsächlich?

Die Neuerung im weit verbreiteten Browser Google Chrome war von langer Hand vorbereitet. Bereits im vergangenen Jahr hat Google mitgeteilt, dass man einen neuen Gegner gefunden hat: böse Werbung. Zunächst war die Ankündigung belächelt worden. Schließlich macht Google den allergrößten Teil seines Umsatzes eben mit Ads in Suchmaschinen, Apps und Websites.

Schon bald konkretisierte der Online-Riese seine Vorstellungen. Nicht gegen Werbung allgemein wolle man sich wenden, sondern gegen jene Werbung, die den Nutzer nervt. Gegen Werbung, die keinen Mehrwert bietet. Und gegen Werbung, die zu sehr im Vordergrund steht.

Welche Ads blockt Google?

Google hält sich weitestgehend an die Coalition for Better Ads, um herauszufinden, welche Ads für Nutzer besonders störend sind. Diese Ads stuft Google als besonders störend ein:

Video-Ads mit automatischer, voller Lautstärke

Blinkende Display-Ads

Popup-Ads mit schwer zugänglichem Exit-Button

Ads, die Content absichtlich verstecken

Wie werden Publisher informiert?

In der Google Search Console werden Publisher ab sofort einsehen können, ob ihre Seite im Visier von Googles Adblocker-Kampagne steht. Dort kann man den "Ad Experience Report" herunterladen, in dem der Status im kritischen Fall auf „failing“ oder „warning“ steht. Nach der Statusänderung hat der Publisher 30 Tage Zeit, die Nutzererfahrung zu verbessern und nervige Werbung zu entfernen oder zu entschärfen. Andernfalls wird der Google Chrome Adblocker aktiv. Publisher können aber nach Anpassungen selbst wieder eine Anfrage stellen, um von dieser „Blacklist“ entfernt zu werden.

