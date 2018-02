Google und Facebook mit gutem Ruf. Bild: mauritius images / Wolfgang Filser /

Eine neue Studie zum Thema Online-Ads kommt zu dem Schluss, dass Marketer Facebook und die Google Suche als die Plattformen ansehen, die den besten Return on Investment bieten.

Die Frage ist nicht neu: Welche Online-Plattformen lohnen sich für Online-Werbung am meisten? Fragt man US-Senior-Digital-Ad-Buyer, ist die Antwort klar. Auf die Frage wer hier den besten Return on Investment (ROI) bietet, waren die beiden häufigsten Antworten mit großem Abstand: Google und Facebook.

Google baut Führung aus

Die Ad-Profis aus den USA wählen die Google Suche zum mit Abstand lohnenswertesten Kanal. Jeder zweite Marketer findet, dass die Suchmaschine den besten ROI liefert. Für Facebook votierten immer noch 30 Prozent. Instagram und Youtube sind beide stark abgeschlagen und kommen auf vier Prozent. Twitter spielt mit zwei Prozent kaum eine Rolle.

Google baut damit seine Führung in dem Ranking weiter aus. Dieselbe Studie kam vor einem Jahr zu einem ähnlichen Ergebnis in der Reihenfolge. Allerdings stimmten hier nur 32 Prozent für Google und 27 Prozent für Facebook.

Guter Ruf, gute Geschäfte

Mit den beiden Platzhirschen auf den zwei ersten Plätzen wird klar, dass die Digital Marketer tatsächlich die größten Anbieter für am lohnenswertesten halten. Laut eMarketer werden die beiden Plattformen in diesem Jahr in den USA zwei Drittel der gesamten Adeinnahmen vorweisen können. Allein Google soll dann in den USA 40 Milliarden US-Dollar mit Werbung einnehmen. Facebook kommt hier immerhin auf 21,57 Milliarden US-Dollar.