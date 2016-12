Google startet Werbekampagne für Google+

01.03.2012 | Online-Marketing

Im März und April wird Google für sein soziales Netzwerk Google+ werben. TV- und Kinospots sowie Print- und Onlinenazeigen sollen die Vorteile des Netzwerks herausstellen.

Vor allem geht es um die Möglichkeiten des Austauschens und Teilens mit verschiedenen Personenkreisen. Die zentrale Botschaft der Kampagne lautet deshalb: „Das Richtige mit den richtigen Leuten teilen. Das ist ein Plus.“

Für die Kreation der integrierten Kampagne zeichnet Kolle Rebbe in Hamburg verantwortlich. Die Mediaplanung stammt von OMD in Hamburg und Essence Media in London. Die Kampagne läuft im März und April auf den größten privaten TV-Sendern, im Kino und in nationalen Print-Titeln sowie auf reichweitenstarken Online-Portalen. (ms)