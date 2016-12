Google+ führt Unternehmensseiten ein

08.11.2011 | Online-Marketing

Unter dem Namen Google Pages wird es bei Google+ künftig auch Unternehmensseiten geben.

Die Firmenseiten sollen in den Google-Suchergebnissen auftauchen. Außerdem bietet Google den Service Direct Connect an: Gibt der User in der Google-Suche ein Plus sowie einen Markennamen ein, wird es direkt auf die Google Page des Unternehmens geleitet. Mehr über Google Pages erfahren Sie hier. Eine erste Anleitung zur Erstellung einer Google Page gibt er hier. (ms)

Die Google Page der Redaktion acquisa finden Sie hier.