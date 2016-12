19.06.2012 | Google

Online-Händler nutzen Adwords am intensivsten.

Bild: Haufe Online Redaktion

Amazon investiert in Deutschland mit Abstand am meisten in Adwords-Schaltungen, gefolgt von Otto und Ebay. Laut einer Analyse des Analysesoftware-Spezialisten Searchmetrics befinden sich unter den Top Ten sieben Online-Händler und zwei Preisvergleichsdienste.

Neben den handelsrelevanten Google-Kunden findet sich jedoch auch das Meinungsportal Ask.com unter den Top Ten, das im Ranking auf Platz fünf liegt. Gefolgt wird es von den Online-Händlern Zalando und Kaufen.com, sowie von Ab-in-den-Urlaub, Preisvergleich.de und Neckermann. Auch in Österreich führt Amazon die Liste der größten Adwords-Werbekunden an, während in der Schweiz der Versandhandelsriese überraschenderweise in den Top Ten gar nicht auftaucht. Auch Ebay ist in der Top-Ten-Liste der Schweiz nicht zu finden, dafür führt hier Booking.com die Rangliste an.