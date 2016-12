Gfk übernimmt Knowledge Networks

13.12.2011 | Online-Marketing

Die Gfk erwirbt Knowledge Networks, das führende Unternehmen im Bereich Online-Forschung in den USA.

Die Online-Forschung von Knowledge Networks spezialisiert sich auf die Bereiche Konsumgüter, Pharmazie, Handel, Medien, Regierungsstellen und Hochschulen. So umfasst das Physician’s Consulting Network beispielsweise Erkenntnisse von schwer zu erreichenden Spezialisten aus dem Gesundheitssektor. Durch die Übernahmen möchte die Gfk das Angebot in der Medienforschung vergrößern und sich deutlicher in den USA positionieren. (tb)