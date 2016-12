16.04.2012 | Online-Marketing

Laut einer Prognose des Marktforschungsunternehmens Gartner werden 2012 weltweit 119 Millionen Tablets über die Ladentheke gehen. Dies wäre im Vergleich zu 2011 ein Anstieg um 98 Prozent.

Für 2016 sagt das Unternehmen einen Absatz von 370 Millionen Stück voraus. Apples I-OS soll das führende Betriebssystem bleiben und auf 61 Prozent aller in diesem Jahr verkauften Tablets laufen. Trotz der Einführung von Microsoft-basierten Systemen und dem Kindle wird laut Gartner Apple seine Position als Marktführer behaupten. Im Jahr 2015 sollen 35 Prozent der tabletkäufe auf Unternehmen zurückgehen, ein Großteil davon im Rahmen von „Buy your own device“-Programmen. (tb)