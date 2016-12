05.03.2012 | Online-Marketing

Die Veranstaltungsreihe „Expedition Unternehmen“ findet am 27. März 2012 im Schloss Birlinghoven bei Bonn zum ersten Mal statt. Die Veranstaltungen haben zum Ziel, KMU die Möglichkeiten und den Nutzen von Social Media näher zu bringen.

Die Veranstaltungsreihe wurde vom Fraunhofer FIT, dem Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit, Synergie Vertriebsdienstleistung sowie T-Systems Multimedia Solutions ins Leben gerufen und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert. Kleinen und mittelständischen Unternehmen sollen Methoden, Konzepte und individuelle Handlungsanregungen an die Hand gegeben werden, wie sich Social Media in die Unternehmenskommunikation integrieren lässt. Die erste Veranstaltung richtet sich speziell an die Führungsebenen. Die Referenten am 27. März sind Social-Media-Experten von der Postbank, der Piratenpartei, der Ruhmesmeile Webagentur, T-Systems, Insearch Consulting, Pricewaterhousecoopers und vielen weiteren Unternehmen. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es hier. (tb)