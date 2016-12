Fast 10.000 Besucher bei der Best Of Events

20.01.2012 | Online-Marketing

Die Livemarketing-Messe Best Of Events in Dortmund zog in diesem Jahr über 9.800 Besucher an.

Im Vorjahr hatten gut 9.500 Fachbesucher den Weg ins östliche Ruhrgebiet gefunden. 410 Aussteller präsentierten in diesem Jahr ihre Angebote aus den Bereich Wirtschaftskommunikation, Livemarketing und Veranstaltungsservices. Die nächste Best Of Events International findet am 16. bis 17. Januar 2013 statt. (ms)