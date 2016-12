Fachtagung zum Thema „Big Data“ für Marktforscher

11.04.2012 | Online-Marketing

Am 15. Mai findet in München die Fachtagung „Big Data und Social Media Research“ des Bundesverbandes Deutscher Markt- und Sozialforscher (BVM) statt.

Die Tagung soll Antworten auf die Frage präsentieren, wie das immer größer werdende Datenvolumen für die Marktforschung genutzt werden kann. Themenschwerpunkte sind dabei Datenquellen und praktische Anwendungsbeispiele, Technologie und Software, Visualisierung und Modellierung sowie Ethik, Verantwortung und rechtliche Rahmenbedingungen. Die Tagung richtet sich an betriebliche Marktforscher und Institutsmarktforscher sowie an Vertreter von Industrieunternehmen und Big Data Companies. Referenten aus der Marktforschung, der Wirtschaft und der Wissenschaft werden anhand von Best Practice-Beispielen und Forschungserkenntnissen Wege aufzeigen, wie man sich der Herausforderung „Big Data“ stellt. Mehr zur Fachtagung gibt es auf der Website des BVM. (tb)