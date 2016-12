Fachtagung über Social Media in der Unternehmenskommunikation

24.01.2012 | Online-Marketing

Eine Fachtagung der Deutschen Presseakademie informiert über Öffentlichkeitsarbeit in Zeiten von Social Media. Die Veranstaltung findet am 23. und 24. Februar 2012 in Berlin statt.

Die Tagung informiert darüber, welche Vorarbeit die Kommunikation via Social Media erfordert, wie Dialoge gestaltet werden und wie PR-Verantwortliche den Überblick über das Geschehen in den verschiedenen Kanälen behalten. Best-Practice-Beispiele liefern Unternehmensvertreter von McDonald’s, ADAC und Bayer. Die Key Speach am Ende des ersten Kongresstages spricht Blogger Sascha Lobo zum Thema „Community Management – PR meets digitale Bohème“. Einen Exkurs in das Thema Social Media und rechtliche Fallstricke bietet Thomas Schwenke von der Berliner Kanzlei Schwenke & Dramburg. Wer sich noch bis zum 27. Januar anmeldet, erhält einen Frühbucherrabatt und zahlt 920 statt 1060 Euro. Weitere Informationen über Referenten und Themen liefert die Tagungs-Website. (sas)